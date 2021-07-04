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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 39 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : في لقطة طريفة وأثناء افتتاح قاعدة “3 يوليو” العسكرية على البحر المتوسط بمصر، حمل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، حفيده عاليا، بعد أن تعذر على الأخير رؤية القاعدة بشكل واضح.
وحضر محمد بن زايد الفعالية برفقة اثنين من أبناء الأسرة الحاكمة، حيث وقف أصغرهما بجوار ولي العهد يستمع إلى ما تم إنجازه في القاعدة العسكرية.
هذا ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي افتتح القاعدة، بتصوير الأطفال الصغار أمام الطائرات والسفن، قائلا: “صوروا الولاد مع الطائرات، ده تاريخ جميل بالنسبة لهم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: موقف طريف لـ “محمد بن زايد” مع حفيده خلال افتتاح القاعدة العسكرية بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.