تراند الفن: استغل حاجة والدتها للعمل.. اعترافات الطفلة ضحية التحرش بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم داخل مكتبه، بعدما نشر أحد شركائه السابقين بالعمل، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأجهزة الأمنية توصلت إلى المجني عليها، وقالت الطفلة إن والدتها تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها، وهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيت الإبلاغ حرصا على والدتها.

وتبين أن المتهم يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز أوسيم..

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله، وأضاف أنه استدرج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة، وباستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو شريك سابق للمتهم تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت البداية عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتحرش بطفلة عنوة، عن طريق تقبيلها وملامسة أماكن حساسة في جسدها.

والتقطت كاميرا المراقبة لحظة إجبار الشخص الطفلة للانصياع له، ليمارس فعلته الآثمة، رغم محاولتها الابتعاد عنه والإفلات من يديه، لكنه استمر في التحرش بها وتقبيلها.

وأشار ناشر الفيديو إلى أن الشخص من منطقة أوسيم بالجيزة، ويعمل موظفًا في شركة خاصة.

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