تراند الفن: علاء إبراهيم: مبروك صعود الشرقية للدخان إلى الممتاز.. وحزين بسبب طريقة رحيلي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعرب علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق والمدرب الفني السابق لنادي الشرقية للدخان عن سعادته بصعود النادي إلى الدوري الممتاز.

وأكد علاء إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: “أبارك للأستاذ هاني أمان ونادي الشرقية للدخان نادٍ كبير للغاية وأعتقد أنه سينافس بقوة في الدوري الممتاز”.

وأضاف: “من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الـ24 كان الشرقية للدخان متصدرًا لجدول المسابقة والجميع شارك في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز وهاني أمان كان داعما قويا لكل المنظومة”.

وأتم: “الطريقة التي رحلت بها عن نادي الشرقية للدخان هي التي أحزنتني ولكن سعيد بصعود الفريق إلى الممتاز”.

من جانبه، قال هاني أمان: “علاء إبراهيم مدرب ومحترم وكان له دور كبير مع الفريق في الصعود للممتاز وهو صاحب صعود الفريق من الدرجة الثالثة إلى الثانية ونجح في التصدر وهو شريك كبير في النجاح”.

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