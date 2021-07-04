تراند الفن: كريم بامبو: استبعادي من المشاركة مع الزمالك لم يكن لأسباب فنية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - تحدث كريم بامبو لاعب الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلي، عن موقفه من العودة إلى القلعة البيضاء مرة أخرى بعد انتهاء إعارته.

وقال كريم بامبو في تصريحات تليفزيونية، إن العودة للزمالك شرف له، ويتمنى العودة مرة أخرى، ثم الانضمام للمنتخب، وإن لم يرغب النادي الأبيض سأجدد للبنك الأهلي.

وواصل حديثه عن فترته مع الزمالك: “عندما انضممت للزمالك كانت هناك مشاكل وتفاصيل أخرى بعيدة عن الكرة، كنت ألعب مباراة بشكل جيد ثم المباراة الأخرى أجد نفسي خارج القائمة، لم تكن أسباب فنية”.

أوضح حديثه: “باتشيكو قال ليٌ أنا أريد أن أعطيك الفرصة، كان يراعي أنني أتدرب بشكل جيد، وبعد ذلك قال ليٌ أنا أعرف أنني ظلمتك وأريد أن أعطيك فرصة ولكن لن أعطيها لك رغمًا عني، وهذا يؤكد أن الأمور كانت بعيدة عن كرة القدم”..

أما عن أسباب عدم توفيقه في الأهلي والزمالك، أوضح: “كنت أسير بشكل جيد مع الأهلي حتى أصبت بالصليبي والإدارة استغنت عني، ثم قدمت أفضل 3 سنوات في حياتي مع الإسماعيلي”.

واختتم لاعب الأهلي السابق أنه كان يسير بشكل جيد مع النادي الأحمر قبل إصابته بالرباط الصليبي.

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