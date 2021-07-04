فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 01:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف المستشار التربوي والتعليمي الدكتور محمد العامري، عن كيفية سير العملية التعليمية والاستعداد لها خلال الفصل القادم ودور الأسرة في إعداد الأبناء لها. وقال العامري، خلال نشرة النهار عبر قناة الإخبارية، أن الهدف خلال الفصل القادم أن يكون التعليم حضوريًا كما كان قبل كورونا وهناك تطيعم للفئة من (12- 18 سنة) والتعليم تقوم بعملية التوعية وتقديم النصائح للتأكيد على أهمية اللقاح. وأوضح أنه من أهم الاستعدادت التي انطلقت، استثمار أوقات الطلاب في نشاطات خلال هذا الصيف وتجهيز المعلمين من خلال اللقاح وتجهيز مقرات التعلم وهذه المنظومة بالكامل انطلقت بتتابعية للحفاظ على سلامة الطلاب. وأشار إلى أن جزء من الاستثمار لمنظومة التعليم التي حدث بها العديد من الإنجازات في ظل كورونا واستطاعت المحافظة على سلامة طلابها وعلى استمرارية عملية التعليم من خلال شراكة بين التعليم والأسرة.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/22222.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. مستشار تربوي يكشف كيفية سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.