نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت في السعودية وخصومات مميزة جداً تصل إلى 70% Lulu خلال يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر لولو هايبر ماركت من أكبر الماركتات الشاملة الموجودة في جميع المدن الموجودة في دول الوطن العربي، ومنها: المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفي الكويت، وكذلك في مصر، فقد حاز على كل هذه الشهرة من خلال أسعاره المميزة، وجودة منتجاته في آن واحد، فنادراً ما نجد منتجات ذات جودة عالية وسعر مميز في نفس الوقت، ومن هنا قد تم التوسع لينتشر الأن في دول كثيرة جداً، فتعتبر عروض لولو هايبر ماركت الأميز، وسوف نقدم لكم في مقالتنا هذه بعض من عروض Lulu المميزة على معظم المنتجات.

لولو هايبر ماركت السعودية

يتوفر لدى لولو هايبر mARKET العديد من التنزيلات، والتخفيضات المميزة جداً على جميع منتجاته الغذائية، وكذلك الغير غذائية، ومنها: تخفيضات على عبوات الكريم الناعم من المنتج الشهير نيفيا Nivea، كما يتوفر خصم آخر مميز على المنتج المتميز من صابون ديتول المعقم Dettol، وأيضاً التخفيض المميز جداً على معجون الأسنان بالإنتعاش المضاعف من كولجيت Colgate، وكذلك السعر المميز على فرشاة الأسنان من ماركة كولجيت Colgate، كما يتوفر خصم مميز على عطر سبيل سوليد للرجال Sapil solid EDT.

عروض اللولو lulu

يتوفر لدى لولو HYPER MARKET السعودية الكثير من التنزيلات المميزة جداً على منتجات العناية الكاملة بالجسم، والشعر، والأسنان، ومنها: عروض مميز على كريم أولاي ناتشورال وايت Olay natural white، كما يوجد خصم آخر على بودرة انشانتر Enchanteur، وكذلك خصم مميز على العرض من نيفيا رول أون Nivea roll on.

عروض اللولو lulu

يوفر هايبر لولو ماركت العديد من العروض والخصومات على كثير من منتجاته، ومنها: عروض على صبغة الشعر من غارنييه ناتشورالز Garnier color natural، وأيضاً الخصم المميز من لولو على جرجينز لوشن للجسم jerners body lotion، وكذلك خصم مميز على المنتج المميز شامبو هيد أند شولدرز Head & shoulders، وكذلك الخصم المميز على منتج غسول الوجه من هيمالايا أعشاب Himalaya، كما يتوفر الخصم على إمامي زيت للشعر Emami.