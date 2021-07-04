نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تعرف على أقوى عروض الصالح على السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم اليوم أجدد وأقوى عروض مجموعة الصالح على السيارات والتي يمكنك من خلالها أن تحصل على سيارة أحلامك بأقل سعر وبدون ضريبة مع المرونة في السداد لفترة تصل إلى 5 سنوات أو أكثر، ستجد سيارة أحلامك معنا فقط كل ما عليك أن تقوم به أن تتابع فترة العروض أول بأول من خلال موقعنا الذي يوافيكم بكافة التفاصيل حول عروض الصالح وغيرها من العروض الأخرى التي يمكنك من خلالها أن تحصل على ما تحتاج بأقل سعر.

أقوى عروض الصالح على السيارات اليوم

من اليوم لن تجد صعوبة عند شرائك لسيارة أحلامك مهما كان نوعها لأنك ستحصل عليها بأقل سعر ممكن، سوف نعرض لكم الآن العروض المتوفرة في مجموعة الصالح:

احصل على سيارة تشارجر SXT-A موديل 2021

السيارة متوفرة بألوان مختلفة يمكنك اختيار لونك المفضل.

كما يوفر الصالح ضمان لمدة 10 سنوات.

احصل عليها الآن بأقل سعر موجود في السوق فقط بـ 104,999 ريال سعودي.

احصل الآن على سيارة كريتا سمارت بلس موديل 2021

سيارة مريحة ومناسبة للسفر مع العائلة والأصدقاء بمزايا كثيرة لا يمكنك الاستغناء عنها.

كما يوفر لكم الصالح 3 ألوان مختلفة يمكنك اختيار ما يناسب ذوقك.

كما يوفر سعر مميز على السيارة 64,900 ريال سعودي بجانب ضمان 10 سنوات.

عروض الصالح على السيارات موديل 2021

إذا كنت من عشاق القيادة وترغب في الحصول على سيارة سريعة تناسب احتياجاتك فإنك بالتأكيد ستجد ما تحتاجه داخل مجموعة الصالح وبأقل سعر.

احصل الآن على سيارة شفروليه ماليبو كا موديل 2021

سعر لا يصدق فقط 71,500 ريال سعودي.

كما يتيح الفرصة لكي تختار لونك المفضل من بين 3 ألوان متوفرة.

احصل على سيارة دودج تشارجر RT موديل 2021

السيارة متوفرة بلون واحد فقط.

استمتع الآن بمزايا عديدة بشرائك لتلك السيارة المميزة بجانب سعر لا يصدق 165,000 ريال سعودي.

كما يوفر سعر مميز على سيارة جراند شيروكي لارييدو دبل موديل 2021

السيارة متوفرة بألوان متعددة يمكنك اختيار ما يناسبك.

كما يوفر لكم الصالح سعر لا يصدق 137,900 ريال سعودي.

احصل الآن على سيارة بايك X35 لكجري موديل 2021