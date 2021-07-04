نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم وحتي 6 يوليو 2021 تحت شعار مقاضيك الشهرية يا بلاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ، تقدم متاجر أسواق عبدالله العثيم تجربة تسوق رائعة مما جعله من المتاجر الرائدة ف تقديم المنتجات الغذائية في أنحاء المملكة العربية السعودية. ويقدم المتجر عروض العثيم الأسبوعية التي تبدأ من يوم الأربعاء من كل أسبوع بخصومات متفاوتة تصل الي 60%. وفي هذا الأسبوع عروض العثيم السعودية تحت شعار مقاضيك الشهرية تقدم خصومات علي منتجات متنوعة متزامنة مع قرب عيد الأضحي المبارك. وتسري العروض حتي 6 يوليو 2021 أو حتي نفاذ الكمية.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع خصومات علي منتجات التونة المعلبة مثل تونة الخير وتونة جرين فارمز وتونة ألوهات الخفيفة وتونة قودي تندرينا الناعمة وغيرها من المنتجات المتنوعة. يسري العرض علي عدد 3 حبات لكل عميل وعند رغبتك في شراء كميات أكثر من المتضمنة بالعرض سيتم حساب القطع الزائدة بالسعر الأصلي قبل الخصم. بالإضافة الي منتجات الأفطار الشهية مثل كورن فليك كلوقز بسعر 21.95 ريال سعودي و حبوب شوفان كويكر بالعسل والشوفان بسعر 14.95 ريال وخليط كيك العلالي وغيرها من المنتجات الغذائية كما هو موضح بكتالوج العروض الترويجية إدناه

عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية

تحتوي أجدد عروض العثيم الاسبوعية علي خصومات علي منتجات العناية بالبشرة والجسم لك ولأسرتك مثل شامبو جونسون للأطفال بسعر 20.95 ريال سعودي وعرض صابون سائل استحمام سوفي بسعر 15.95 ريال للحبة الواحدة ومعطر جو جليد لافندر عدد قطعتين وقطعة مجانية بسعر 19.95 ريال للربطة بالإضافة الي فرشاة كولجيت وصابون يد سنوفا ورد ومعجون أسنان كولجيت ومعطر جسم فوج نيبوليون.بالإضافة الي منتجات حفائض الأطفال مثل حفائض فاين بيبي ماكس بسعر 33.95 ريال وبامبي سانيتا 80 حبة بسعر 55.95 ريال وغيرها في الصور الموضحة إدناه.

خصومات العثيم السعودية لهذا الأسبوع

تتضمن خصومات أسواق العثيم الأسبوعية علي منتجات العناية بالشعر مثل شامبو هيد أند شولدرز انتعاش الجليد بسعر 16.95 ريال وشامبو هيربال بحجم 400 مل وشامبو بانتين تموجات وشامبو صانسيلك تجديد فوري 700 مل بسعر 13.95 ريال للقطعة بخصم يصل الي 51%. وتشمل الخصومات الهائلة علي الكورن فليكس بخصم 54% وحفائض بامبرز بسعر 111.95 ريال بخصم 36% وغيرها في المنتجات المعروضة إدناه