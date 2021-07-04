تراند الفن: رئيس المصري: وجهنا دعوة للخطيب لحضور وضع حجر أساس ستاد النادي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تحدث سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن وضع حجر الأساس، لاستاد المصري، والمقرر له صباح غدًا الأحد، بحضور وزير الشباب والرياضة، وعددًا من نجوم الرياضة المصرية.

وقال سمير حلبية في تصريحات خاصة لـ “القاهرة24″:” وجهنا الدعوة للكابتن محمود الخطيب، لحضور احتفالية وضع حجر الأساس النادي المصري غدًا، ونأمل في تواجده معنا”.

تابع:” الخطيب يمتلك شعبية كبيرة في بورسعيد، أكثر من القاهرة، ونتمنى حضوره، ووجهنا الدعوة لجميع رموز الكرة المصرية”.

أكمل رئيس النادي المصري حديثه قائلًا:” نشكر الدولة المصرية ووزير الشباب والرياضة، على الدعم خلال الفترة الماضية، والفترة المقبلة ستشهد عصر جديد للنادي المصري”.

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وضع حجر أساس النادي المصري غدًا، بحضور النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

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