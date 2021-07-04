تراند الفن: التشكيل الأساسي لمواجهة كولومبيا وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلن أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه منتخب كولومبيا بعد قليل، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

ويأتي التشكيل الأساسي كالتالي:-

حراسة المرمى: موسليرا.

خط الدفاع: خيمينز – جودين – فيينا – نانديز.

خط الوسط: فيتشينو – فالفيردي – بينتانكور – أراكيتا.

خط الهجوم: كافاني – لويس سواريز.

بينما يأتي تشكيل منتخب كولومبيا الأساسي كالتالي :-

أوسبينا – ياري مينا – تيسيلو – سانشيز – مونيز – كوالاير – باريوس – دياز – بوري – موريال – زاباتا.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة في دور النصف نهائي، الفائز من مباراة الأرجنتين والإكوادور، والتي ستقام صباح يوم الأحد.

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