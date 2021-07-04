تراند الفن: استشاري يحذر من شرب القهوة في الجو الحار بغرض ترطيب درجة حرارة الجسم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حذر طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر من تصرف شائع متداول يتعلق بكيفية التعامل مع درجة الحرارة المرتفعة حال عدم وجود مكيف للهواء.

وقال” النمر” في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، إن بعض الأشخاص يلجأون إلى تناول مشروبات دافئة مثل الشاي والقهوة حال عدم وجود مكيف الهواء في غرفة درجة حرارتها 47 درجة مئوية.

وأكد أنه لابد وجود جهاز مكيف و تيار هواء متحرك وشرب سوائل باردة للابتعاد عن الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

وشدد النمر على أنه من الخطأ رفع حرارة الجسم في هذه الظروف بالمشروبات الساخنة.

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