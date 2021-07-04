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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : نشر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، صوراً جديدة من افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية في منطقة جربوب المطلة على البحر المتوسط (شمال غرب مصر).
وعلق بن زايد على الصور قائلاً : ” سعدت بحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية المصرية في منطقة جرجوب”.
وأضاف بن زايد : “مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية.”
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محمد بن زايد ينشر صور جديدة من افتتاح القاعدة العسكرية بمصر ويعلق عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.