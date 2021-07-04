تراند الفن: محمد بن زايد ينشر صور جديدة من افتتاح القاعدة العسكرية بمصر ويعلق عليها

صحيفة المرصد : نشر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، صوراً جديدة من افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية في منطقة جربوب المطلة على البحر المتوسط (شمال غرب مصر).

وعلق بن زايد على الصور قائلاً : ” سعدت بحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية المصرية في منطقة جرجوب”.

وأضاف بن زايد : “مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية، كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية.”