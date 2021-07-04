تراند الفن: موعد مباراة إنجلترا ضد الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 صباحاً - نجح منتخب إنجلترا في التأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب أوكرانيا برباعية دون رد في روما.

وسيلاقي المنتخب الإنجليزي، نظيره الدنماركي، يوم الأربعاء 7 يوليو في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي في لندن، في إطار منافسات دور النصف نهائي.

بينما يواجه منتخب إسبانيا، منافسه الإيطالي، يوم الثلاثاء 6 يوليو على نفس الملعب أيضًا الذي سيقام عليه مباراتين النصف نهائي والمباراة النهائية.

يذكر أن منتخب البرتغال هو حامل النسخة الماضية من اليورو خلال عام 2016 بعد فوزه في المباراة النهائية على فرنسا بنتيجة هدف دون رد.

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