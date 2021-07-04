تراند الفن: لوك شاو يحقق أرقامًا استثنائية في نصف نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 4 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حقق لوك شاو، ظهير المنتخب الإنجليزي، أرقامًا استثنائية في مباراة الليلة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الأوكراني، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويعرض “القاهرة 24” أرقام لوك شاو الاستثنائية في تاريخ بطولة يورو، وذلك كما يلي:-

دقة عرضية 100٪.

دقة الكرة الطويلة 100٪.

70 لمسة للكرة.

3 إدخالات بالكرة منطقة الجزاء.

3 عرضيات.

صنع 3 فرص.

تمريرتان حاسمتين.

وتأهل المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وذلك بعد الفوز على نظيره الأوكراني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب الأولمبيكو بإيطاليا.

وسيلاقي منتخب إنجلترا، نظيره الدنماركي في المباراة المقبلة، ضمن منافسات نصف النهائي من يورو 2020.

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