نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض مطعم الطازج اليوم على الوجبات في المقال التالي
عمر شويل - جدة نعرض أمامكم اليوم أجدد عروض مطعم الطازج اليوم على ألذ الوجبات العائلية ووجبات الأطفال ووجبة الفرد الواحد مع عروض مميزة على الأطعمة الجديدة التي يوفرها، يتميز مطعم الطازج بتقديم وجبات ولا أروع بإضافة التوابل الرائعة وهذا ما ساعد المطعم على الانتشار والشهرة بشكل سريع وأصبح اليوم عشاق وزوار مطعم الطازج بالملايين وينتظرون دائمًا أجدد العروض التي يوفرها، وسوف نعرض أمامكم العروض الموجودة والمستمرة حتى يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 تعرفوا على المزيد من العروض والخصومات من خلال موقعنا.
أقوى وأجدد عروض مطعم الطازج اليوم
يوفر لكم مطعم الطازج وجبات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها ويمنح مستخدميه أكل طازج بنكهة لذيذة،
لا يمكنك مقاومتها مع خدمة التوصيل السريع، ويوفر الآن خدمة التوصيل إلى الرياض ومناطق المملكة المختلفة.
يمكن أيضًا لأصحاب الرجيم الاستفادة بعروض الطازج من خلال طلب وجبات رشاقة المكونة من نصف دجاجة مشوية مع صوص الطازج المميز+ صوص الفلفل الأحمر+ مشروب+ سلطة بسعر 5.35 دينار.
كما يمكنك شراء وجبة الرشاقة 1 المكونة من دجاجة كاملة مشوية+ طحينة+ صوص الطازج العالمي+ سلطة+ مشروب بسعر 5.50 دينار.
كما يوفر عروض مميزة على المقبلات والإضافات التي تعطي للطعام نكهة ولا أروع
- 12 حلقة بصل لذيذة بسعر 1.75 دينار.
- 5 أصابع موزاريلا بسعر 1.50 دينار.
- سلطة سيزر الرائعة بسعر 2 دينار.
- سلطة الحمص المميزة بسعر 1.25 دينار.
- أرز الطازج المميز بسعر 5دينار.
- بسبوسة الطازج الرائعة بسعر 0.50 دينار.
- كما يوفر عرض على سلطة فتوش بسعر 1.25 دينار.
أقوى عروض الطازج على السندوتشات
- وجبة تازا برجر المكونة من عدد 2 سندوتش برجر دجاج+ بطاطس+ بيبسي بسعر 3.95 دينار.
- كما يوفر عرض على وجبة كباب المكونة من عدد 2 سندوتش كباب بالتوابل الرائعة+ بطاطس+ بيبسي بسعر 3.95دينار.
- كما يوفر عرض خاص لعشاق الدجاج من الطازج وجبة مكونة من 2 سندوتش دجاج+ بطاطس+ بيبسي بسعر 3.75 دينار.
- وجبة ناجتس المميزة المكونة من 10 قطع+ بطاطس+ بيبسي بسعر 3.50 دينار.
- كما يوفر سعر خاص على وجبة كباب الدجاج مع الأرز+ بيبسي بسعر 3.50 دينار.
- وجبة مندي+ بيبسي+ سلطة حمص+ صوص الصلصة الحار+ طحينة+ بطاطس بسعر 5.50 دينار.
- كما يوفر عرض على وجبة أفخذا دجاج مع الأزر+ بيبسي+ سلطة حمص+ صلصة حارة بسعر 5.35 دينار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض مطعم الطازج اليوم على الوجبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.