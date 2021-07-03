تراند الفن: عمرو دياب يجني 30 مليون جنيه أرباحًا من “يوتيوب” سنويا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:10 مساءً - مع كل جيل جديد تطرأ تطورات عديدة في الأساليب الحياتية منها الموسيقى، فكان الجمهور يستمتع بها من خلال استخدام الأسطوانات الكبيرة التي يضعها على جهاز “جرامافون” ليستمع للنغمات التي يريدها، ومن ثم شرائط الكاست، وصولًا إلى الأسطوانات المدمجة.

وعانت شركات إنتاج الموسيقى في مصر معاناة شديدة مع انتشار الإنترنت بسبب القرصنة التي تسببت في خسائر فادحة لهم وأدت لغلق البعض منهم، ولكن في يومنا هذا أصبحت مصدر لرزق كبير ثابت للكثير منهم، الأمر الذي جعل المطربين ينتجون لأنفسهم والحصول على أرباح الإنترنت كاملةً صافية له.

ولعل أكبر وأشهر هؤلاء المطربين هو الهضبة عمرو دياب الذي ينتج لنفسه من خلال شركته “NAY”، وأصبحت السوشيال ميديا مصدر رزق كبير له، وتحديدًا موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” الذي يطرح عبره كل ألبوماته وأغانيه المنفردة ومقتطفات من حفلاته التي يحيها.

واستطاع عمرو دياب منذ إنشائه قناته على “يوتيوب” في عام 2006، أن يصل عدد متابعيه لأكثر من 5 مليون متابع على مستوى العالم، ليكون متوسط أرباح الهضبة في الشهر يتراوح ما بين 9.9 ألف دولار إلى 157.7 ألف دولار، وسنويًا ما بين 118.2 ألف دولار لـمليون و900 ألف دولار أي يمكن أن يصل إلى 30 مليون جنيه، وذلك وفقًا لموقع “soical blade”.

ويأتي ذلك التفاوت في متوسط الربح إلى أن الموقع يحصر عدد المشاهدات شهريًا ويحسب الربح وفقًا لأقل سعر يمكن أن يصل إليها المشاهد وفقًا للبلد التي يشاهد منها الفيديو وحتى أكبر سعر، أي أن المشاهدة الواحدة يختلف سعرها من بلد لأخرى، لذا يأتي هذا التفاوت.

ويذكر هذا الموقع أن قناة عمرو دياب تحتل المرتبة 26 وتُصنف ضمن الفئة B+ في مصر، واستطاعت قناته تحقيق 39 مليون مشاهدة في آخر شهر.

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