تراند الفن: جامعة الملك فيصل تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم «الانتظام»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت تواصل 3 زيارة

أعلنت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء اليوم، عن بدء القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم “الانتظام” للعام الجامعي المقبل 1442 / 1443هـ وذلك حتى يوم الأربعاء المقبل 27 ذو القعدة.

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمتابعة مواعيد وإجراءات وتعليمات القبول للعام الجامعي 1442 – 1443هـ، مراجعة موقع الجامعة على الرابط (اضغط هنا).

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