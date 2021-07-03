تراند الفن: قطر تشارك في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:10 مساءً - شاركت دولة قطر، في مراسم الاحتفال بتدشين قاعدة 3 يوليو البحرية، اليوم السبت، بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي بمصر.

ومثل دولة قطر في مراسم التدشين اللواء ركن عبدالله بن حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية.

وتعد القاعدة التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وفي وقت سابق افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

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