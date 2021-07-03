تراند الفن: تفاصيل عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة حول سد النهضة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 11:10 مساءً - قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح السفير ماجد عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع بقناة صدى البلد، أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيرا الخارجية المصرية والسودانية.

وأشار إلى أن اللجنة العربية بجانب تونس، يقوما بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي، موضحًا أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، لافتا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.

وأكد المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.

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