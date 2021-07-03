تراند الفن: شاهد: نجم النصر السابق “مصطفى إدريس” بعد بتر قدمَيْه وتدهور حالته الصحية

صحيفة المرصد : سلط تقرير لبرنامج mbc في أسبوع الضوء على معاناة نجم نادي النصر وأبرز مدافعيه مصطفى إدريس بعد فقدانه قدمَيْه وبتر ساقيه بعد تدهُور حالته الصحية بسبب داء السكري بعد أن قضى 18 عاماً من الجري في الملاعب.

وكشف التقرير أن إدريس الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، يعاني ظروفًا صحية ومادية صعبة بسبب عدم وجود دخل مادي ثابت يساعده على قضاء متطلبات والتزامات أسرته المكونة من زوجة وثلاث بنات. مشيرًا إلى أن إدريس أجرى عملية بتر ثانية لقدمه قبل أيام بعد أن تم بتر قدمه الأولى قبل أشهر قليلة إثر معاناته من داء السكري والغرغرينا.

وكان مغردون قد تداولوا مقاطع فيديو قديمة لمصطفى إدريس وهو يظهر في حالة صحية غير جيدة؛ ويطلب من الجماهير الدعاء له في أزمته الصحية والمادية.



