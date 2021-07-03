تراند الفن: السفير الأردني: لتبقى مصر على الدوام سندًا وذخرًا عربيًا نعتز به

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - تحدث أمجد العضايلة، السفير الأردني في القاهرة، عن مشاركته بحفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية في ‎مصر، مؤكدا أن القاعدة تضيف لمكانة مصر وقوتها الكثير.

وقال العضايلة، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تشرفت مندوبا عن جلالة سيدنا حفظه الله بالمشاركة في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية في ‎مصر”.

وأضاف العضايلة: “القاعدة تضيف لمكانة مصر وقوتها الكثير، لتبقى على الدوام سندًا وذخرًا عربيًا نعتز به”.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” قالت في خبر لها: “مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن القاعدة، التي حضر مراسم افتتاحها ممثلو رؤساء دول ودبلوماسيون وقادة عسكريون، تقع في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر، لتضاف إلى منظومة القواعد البحرية المصرية.

وأكدت أن القاعدة تعتبر أحدث القواعد العسكرية المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتضم العديد من المنشآت المتطورة وميادين التدريب والعمليات المشتركة وبرجًا للمراقبة البحرية، وتستخدم أيضًا بالإضافة إلى المهام العسكرية في مكافحة التهريب والحد من الهجرة غير الشرعية.

وتشهد العلاقات الأردنية المصرية، بقيادة وتوجيهات الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورًا مشهودًا يطال مختلف مجالات التعاون الثنائية، وآخر متعدد الأطراف ضمن سياق التكامل والتنسيق مع الدول العربية وحول قضايا المنطقة.

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