تراند الفن: وفاة ليلي طاهر .. التفاصيل كاملة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏10 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 57 زيارة

كشفت الفنانة ليلي طاهر كواليس إصابتها بفيروس كورونا وقالت في تصريحات لـ”صدى البلد” أنها تعافت الآن تماما من الفيروس وتعيش حياتها الطبيعة.

وأوضحت أنها دخلت المستشفى لمدة ١٠ أيام فقط، وبعدها جاءت النتيجة سلبية، وشكرت الطاقم الطبي الذي اهتم بها وتمنت أن ينتهى هذا الوباء من كل العالم ونعود لطبيعتنا”.

يأتي ذلك بعدما انتابت الوسط الفني حالة كبيرة من القلق بعد إعلان خبر وفاة الفنانة القديرة ليلى طاهر بعد اصابتها فيروس كورونا ، ما جعل الكثيرون يتسائلون حول حالتها الصحية، كما الفنانة ليلى طاهرتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.

كان الإعلامي محمود سعد، كشف خلال تقديمه برنامج”باب الخلق” عبر فضائية النهار، عن إصابة الفنانه ليلي طاهر بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حالتها مستقرة.