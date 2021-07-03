فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - صحيفة المرصد : يجب أن يكون النوم أولوية بالنسبة للجميع لأنه يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الفرد، ولكن ما مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة؟.
ويعد النوم أمرا أساسيا لنمو وتطور الرضع والأطفال الصغار والمراهقين. كما أنه مهم لأنه يمكّن جسمك وعقلك من إعادة الشحن، ما يجعلك منتعشا ومتنبها عند الاستيقاظ. ويضمن النوم الصحي لجسمك أن يتمتع بصحة جيدة ويمكنه الدفاع عن نفسه من الأمراض، و بدون ذلك، فإن عقلك غير قادر على العمل بشكل صحيح. وفقاً لموقع “روسيا اليوم”
كما ربط الأطباء والمهنيون الطبيون قلة النوم بقصر متوسط العمر المتوقع للفرد.
معدل نول الأطفال
يحتاج الأطفال إلى القدر التالي من النوم وفقا لأعمارهم:
• الأطفال من عمر 4 إلى 12 شهرا – من 12 إلى 16 ساعة شاملة القيلولة.
• الأطفال الصغار من عمر سنة إلى سنتين – من 11 إلى 14 ساعة بما في ذلك القيلولة.
• الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات – من 10 إلى 13 ساعة شاملة القيلولة.
• الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة – من 9 إلى 12 ساعة.
• المراهقون من 13 إلى 18 سنة – 8 إلى 10 ساعات.
معدل نوم الكبار حسب العمر
وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البالغين بالحصول على سبع ساعات أو أكثر من النوم كل ليلة.
أما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و64 عاما، يوصى بالنوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.
ويوصى بالنوم من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة لمن يبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر.
نصائح للحصول على نوم هانئ ليلا
• حاول أن يكون لديك روتين منتظم مع ساعات نوم منتظمة.
• خذ وقتا للاسترخاء قبل النوم من خلال أنشطة مهدئة مثل الاستحمام بماء دافئ أو تمارين الاسترخاء أو قراءة كتاب.
• تجنب الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قدرتك على النوم السليم.
• تأكد من أن غرفة نومك بيئة مريحة – تأكد من أنها مظلمة وهادئة ومرتبة ودرجة حرارة بين 18 و24 درجة مئوية.
• راقب كمية الكافيين التي تتناولها وقللها إذا لزم الأمر – خاصة في وقت لاحق من اليوم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف مقدار النوم الذي تحتاجه بالفعل .. حسب عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.