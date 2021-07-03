تراند الفن: الشوط الأول.. كين يتقدم لإنجلترا أمام أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - تقدم منتخب إنجلترا، بهدف دون رد، على نظيره أوكرانيا، في المباراة المقامة بينهما، منذ قليل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسجل هاري كين هدف التقدم لصالح منتخب الأسود الثلاثة، في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول والمباراة بعد تمريرة مميزة من رحيم ستيرلينج.

وبدأ منتخب إنجلترا المباراة بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: والكر، ماجواير، ستونز، لوك شاو.

خط الوسط: رايس، فيليبس، ماونت.

خط الهجوم: ستيرلينج، هاري كين، سانشو.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، منتخب الدنمارك الذي أطاح رسميًا بنظيره التشيك، وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي المقبل من البطولة.

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