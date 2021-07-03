تراند الفن: مي سليم تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت أخبار المشاهير 49 زيارة
شاركت الفنانة مى سليم،جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
وظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب قصير للغاية يكشف عن بطنها باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه جيبة طويل كشفت عن ساقيها مما منحها إطلالة جريئة.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مي سليم على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
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