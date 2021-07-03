تراند الفن: ديانا هشام هو ده الراجل اللي يملى عينى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - أوضحت الفنانة الشابة ديانا هشام بعض الأمور الشخصية لجمهورها من خلال إجابتها على أسئلتهم عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram.

ونفت ديانا هشام ارتباطها أو أن تكون تمت خطبتها مشيرة إلى أن الجمهور دائما يسألها أين خطيبها، وقالت” أنا مش مخطوبة ومتخطبتش قبل كده”.

أما عن مواصفات فارس أحلامها قالت: “محترم وابن ناس ويراعي ربنا فيا وفي أهلي ويكون بيخاف عليا، ولازم يبقى بيحب الأكل ويكون دمه خفيف، دي حاجة أساسية في الحياة، ويكون روحه حلوة ومش بتاع مظاهر، ويكون عارف يبسط نفسه ويبسط اللي حواليه وقلبه نضيف”.

يشار أن ديانا هشام تصدرت محركات البحث بعد نشرها لصورة مع محمد صلاح أثناء قضائهما الإجازة الصيفية.

يذكر أن ديانا هشام شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “كوفيد 25” مع يوسف الشريف وأيتن عامرو إدوارد، من تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال.