تراند الفن: برنامج خدمة ضيوف الرحمن يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظـــائف:

1- مدير الاتصالات الإدارية:

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (القانون، علم المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة عملية لأكثر من 7 سنوات في مجال الاتصالات الإدارية والأرشفة تتضمن ما لا يقل عن 3 سنوات في العمل بقطاع حكومي/ شبه حكومي.

2- مساعد إداري للمكتب التنفيذي:

– درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية أو إدارة الاعمال أو إحدى التخصصات ذات العلاقة.

– سنوات الخبرة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات مُتعدد القطاعات.

3- منسق الخدمات اللوجستية والبرتوكول:

– درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية أو إدارة الاعمال أو إحدى التخصصات ذات العلاقة.

– سنوات الخبرة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات مُتعدد القطاعات.

التقديم على الوظائف:

وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن بمدينة الرياض أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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