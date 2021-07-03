تراند الفن: شاهد – حتة الكنافة هند صبري تستعرض مفاتنها على البحر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - شاركت النجمة هند صبري، جمهورها صورا وهى تستمتع بإجازتها الصيفية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت بإطلالة جذابة وطبيعية دون ماكياج على البحر مرتدية ملابس صيفية جريئة، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ونظارة شمس مميزة وعلقت “الصيف صورة شخصية غير مصفاة ☀️☀️☺️☺️”

أطلقت النجمة هند صبري، مبادرة “الأكسجين للجميع”، التي قدّمت عبرها مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي لدولة تونس التي تعد من أكثر المناطق تضرّرا من جائحة كوفيد_19.

وشملت مبادرة “الأكسجين للجميع”، مجموعة من أسرّة الإنعاش وقوارير الأكسجين ما مكّن من إنقاذ الكثير من المصابين بكوفيد-19 الذي فاق عدد ضحاياه في تونس 12ألفا حسب شهادة مسؤولين في الصحة في ولاية جندوبة.

وأطلقت هند صبري دعوتها لجمع التبرعات وتوفير أنابيب الأكسجين وأجهزتها في كامل تراب الجمهورية التونسية من خلال جمعيتها مفيد.