تراند الفن: أحمال بدنية وتدريبات خاصة لمجدي ومارسيللو.. كواليس المران الرئيسي للإسماعيلي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 10:10 مساءً - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مرانه الرئيسي اليوم السبت، على الملعب الفرعي لستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

بدأ المران بتدريبات بدنية شاقة تحت قيادة علي طه مخطط أحمال الفريق.

وخاص الفريق تدريبات علي الاستحواذ التحرك دون كرة، وتدريبات تكتيكية هجومية تحت قيادة إيهاب جلال، فيما قاد حمد إبراهيم تدريبات علي التنظيم الدفاعي.

وخاض الثلاثي حسين السيد وعبدالله جمعه وعبد الرحمن مجدي تدريبات خاصة، وفقًا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الجهاز الفني لكل لاعب.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء الاثنين المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، برصيد 35 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال 9 مباريات، أحرز مهاجمو الدراويش 34 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 31 هدفًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.