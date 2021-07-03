تراند الفن: ارتفاع أصول صندوق الكويت السيادي لـ700 مليار دولار

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - ارتفع إجمالي أصول “صندوق الأجيال القادمة” الذي تديره “الهيئة العامة للاستثمار” بالكويت ليسجل مستوى قياسي بلغ نحو 700 مليار دولار وفقا لمصادر داخل الصندوق.

وقالت مصادر لوكالة “بلومبرج” إن تقديرات أصول الصندوق قد بلغت نحو 670 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر بنهاية السنة المالية في 31 مارس الماضي.

ويعد الصندوق السيادي الكويتي صندوق ادخار وطني تم إنشاؤه لمساعدة البلاد على الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وتتركز أكثر من نصف استثماراته في الولايات المتحدة التي شهدت أسواق الأسهم بها ارتفاعات قياسية، حيث ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بوذ 500” أكثر من 8% في الربع الأخير ليسجل بذلك خامس ارتفاع ربع سنوي على التوالي، بينما ارتفع مؤشر “إم إس سي أي” MSCI العالمي أكثر من 7%.

ولا يكشف الصندوق الذي يعد أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم ويعود تأسيسه إلى ما قبل نشأة دولة الكويت الحديثة عن قيمة أصوله بشكل رسمي. كما لم يتسن الاتصال بمسؤولي الهيئة العامة للاستثمار للتعليق.

تشير تلك القفزة إلى تخطي إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار التي تدير أيضاً “صندوق الاحتياطي العام”، إجمالي أصول “هيئة أبوظبي للاستثمار” التي تدير صندوق الإمارة المخصص لسداد النفقات وقت التعثر والذي يقدر إجمالي أصوله بما يزيد بشكل طفيف عن 649 مليار دولار، بحسب معهد الصناديق السيادية SWF.

وتتناقض تلك المكاسب القوية لاستثمارات للكويت في الخارج مع ما تواجهه من تحديات مالية عاصفة في الداخل، والتي تفاقمت بسبب الخلاف بين أعضاء البرلمان المنتخب الوحيد في دول الخليج والحكومة التي يعين أمير البلاد رئيسها، وبلغت اجمالي إيرادات الكويت النفطية في السنوات الخمس الماضية 66.7 مليار دينار.

ويمتلك صندوق الثروة السيادي الكويتي حصصاً في الموانئ والمطارات وشبكات توزيع الطاقة حول العالم.

ويعد صندوق التقاعد النرويجي أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بإجمالي أصول تبلغ 1.3 تريليون دولار وفقاً لتصنيفات معهد SWF ويحل صندوق “مؤسسة الاستثمار الصينية” في المركز الثاني بإجمالي أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار.

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