تراند الفن: الأمن الأذربيجاني يمنع رفع علم “المثليين” في مباراة التشيك والدنمارك (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - منعت قوات الأمن بملعب “باكو الأولمبي”، الجماهير من رفع علم قوس قزح والذي يمثل مجتمع المثليين، في المدرجات، في المباراة التي جمعت بين منتخب الدنمارك والتشيك ضمن منافسات كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″.

وشهدت هذه البطولة أكثر من موقف، عن مجتمع “الميم”، أولها كان ارتداء مانويل نوير حارس منتهب ألمانيا لشارة قيادة بعلم “رينبو”، وسعي عمدة مدينة ميونخ من أجل إضاءة أليانز أرينا قبل مباراة المجر وألمانيا بألوان قوس قزح.



ونزول مشجع في مباراة المجر وألمانيا يحمل علم قوس قزح والذي يمثل مجتمع “الميم” ليلوح به أمام منتخب المجر أثناء النشيد الوطني، نظراً لأن المجر تحرم قانون المثلية الجنسية.

وفاز منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ليتأهل إلى دور نصف النهائي وينتظر الفائز من إنجلترتدا وأوكرانيا، والمقرر إقامتها غي ابتاسعة مساء، على ملعب “أوليمبيكو” بمدينة روما.

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