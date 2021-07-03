تراند الفن: رسامة سعودية تكشف تفاصيل ارتفاع قيمة لوحاتها بعد احتراق معرضها

صحيفة المرصد : كشفت الفنانة التشكيلية، أماني البحيري، تفاصيل احتراق معرض لوحاتها، وكيف عادت إلى الإبداع من جديد في رسوماتها عقب الحادثة؟.

وقالت البحيري خلال ظهورها ببرنامج mbc في أسبوع:” بدأت أعيد حساباتي، كيف أخطط من جديد؟، كيف أبدء بوعي مختلف بنظرة مختلفة؟، أحس الحادثة وسعت زوايا إدراكي لأمور كثيرة”.

وتابعت الفنانة التشكيلية السعودية: “لما أجي أتامل اللي نجا من رسماتي، انا اشوفهم أبطال قصة، عكسوا لي معنى جديد للحياة”.

والجدير بالذكر أن اللوحات الفنية التي نجت من حادث حريق معرض الفنانة التشكيلية الشابة، لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفاع قيمتها بعد حرقها، حسبما قال مراسل برنامج mbc في أسبوع.