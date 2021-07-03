تراند الفن: توقيع الكشف المجاني على 3442 مواطنًا بواسطة القوافل الطبية في قرى أسوان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية خريت 2 بمركز نصر النوبة، وقرية الخور قبلي بمركز كوم امبو، واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 3442 مواطنًا، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية.

وعقدت ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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