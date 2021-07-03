تراند الفن: غدًا.. “التعليم” تقدم بثًا مباشرًا لمراجعة مادة اللغة الإيطالية لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بث مباشر لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، لمراجعة مادة اللغة الإيطالية غدًا الأحد، في تمام الساعة 5 مساءً، عبر منصة “حصص مصر” التعليمية.

ويجيب محمد شرف معلم اللغة الإيطالية على إجابات طلاب الثانوية العامة، وأبرز الأسئلة المتوقعة والعناصر التي تتطلب التركيز عليها في مراجعات الامتحانات النهائية.

فيما نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، ومادة الإحصاء وتراجمها، لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين “STEM” وطلاب الدمج والمكفوفين.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة طباعة الامتحانات وإجاباتها قبل الدخول للامتحانات، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

فيما أعلنت الوزارة في وقت سابق أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل بوكليت، حيث يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عنه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان؛ تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية فيكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

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