تراند الفن: تفاصيل إصابة الشناوي في مران الأهلي بسبب محمد شريف (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - تعرض محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري.

وكشف مصدر داخل الفريق لـ”القاهرة 24″، تفاصيل إصابة الحارس الدولي، مؤكدا أن الشناوي تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة، بعد تدخل عنيف من محمد شريف مهاجم الفريق، خلال إحدى الكرات المشتركة.

وأوضح المصدر أن ركبة الشناوي تورمت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي في انتظار زوال التورم من أجل إجراء أشعة على ركبة الحارس للاطمئنان على إصابته.

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