تراند الفن: بالفيديو. مختص يكشف الفرق بين الخرسانة الجاهزة والبناء العادي.. ومدة تسليم الوحدة للمالك

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد: أزيح الستار عن أساليب البناء الحديثة، والتي تعد عاملًا أساسيًا، في خطة المملكة لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب للسكن، في ظل ما توفره من اختصار للوقت، وخفض معدل التكلفة وأعلى جودة.

وعرض برنامج mbc في أسبوع، تقريرًا مصورًا، من داخل أحد مصانع الخرسانة مسبقة الصب، عن أساليب البناء الحديثة والتي توفر وقت الإنجاز وتقدم جودة أعلى.

وقال أحد المختصين: “مميزات الخرسانة مسبقة الصب تتميز بسرعة التنفيذ والتصنيع، والتركيب في المصنع وموقع البناء، يمكن انتاج القطع الخرسانية في أقل من 16 ساعة، وفي أمكاننا تركيب كل الوحدة في 3 أيام إذا كانت القطع كلها واصلة إلى الموقع، وجاهزة للاستخدام”.

وتابع في حديثه لبرنامج mbc في أسبوع: “بخصوص الجودة لا تتطلب الخرسانة الجاهزة رش مياه في سابع يوم مثل البناء العادي، لأنها بتكون جاهزة من المصنع، وهذا يعطي انطباع أن جودة البناء يمكن التحكم فيها داخل المصنع بعكس البناء العادي”.

وواصل: “العمر الافتراضي للخرسانة الجاهزة أكبر بكثير من البناء العادي، يمكن أن يصل إلى 120 سنة مقارنة بالبناء العادي، وفي الخرسانة مسبقة الصب لا يتطلب وجود المالك للمتابعة بشكل يومي”.

وأكمل: “بالإمكان وضع أسلاك الكهرباء، ومواد السباكة والأنابيب بجميع أشكالها داخل القطع الخرسانية، بالإضافة إلى العوازل، وهذا يسهل عمل المالك وقت استلامه”.

ومن ناحية آخرى قال مطور عقاري: “تقنيات البناء هي توجه عالمي، تحقق الاستدامة، توفر في العمالة، تقلل التكاليف، وهي أقل ضرر على البيئة، من خلال تجربتنا في استخدام تقنيات البناء، قدرنا نختصر في فترة التنفيذ إلى ما يعادل النصف وأكثر”.