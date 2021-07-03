نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم مول هذا الأسبوع على سلع البقالة أقل سعر وأعلى جودة في المقال التالي

تقدم عروض العثيم مول لجميع مرتادي أسواق عبد الله العثيم تخفيضات هائلة على المقاضي الشهرية. تتنوع العروض المتوفرة هذا الأسبوع على منتجات عديدة محلية ومستوردة من مختلف أنحاء العالم. لا يمكن لأي منزل أن يخلو من السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز. لذلك يقدم العثيم مول تخفيضات هائلة على هذه السلع بالإضافة إلى منتجات الفطور والعشاء. علاوة على ذلك توجد خصومات مميزة على أنواع اللحوم المختلفة والدواجن والأسماك أيضاً. وفي السطور التالية سوف نستعرض معكم مجموعة من أبرز المنتجات المتوفرة في بروشور العروض، كما يمكنكم الإطلاع على مقالتنا السابقة الخاصة بعروض العثيم على الأجهزة المنزلية. عروض العثيم على البقالة استمتعي بطعم اللحم الحاشي الطازج بدون عظم مقابل 35.95 ريال سعودي للكيلو.

اشتري الآن كيلو من لحم العجل البلدي الطازج بالعظم بسعر 33.95 ريال.

سعر كيلو اللحم الحاشي بالعظم الطازج فقط 27.95 ريال سعودي.

متوفر الآن بأسواق العثيم فقط بسعر 28.95 ريال للكيلو جبن رومي مصري تشيزا لاند.

احصلي على كيلو من الجبن القريش الوادي مقابل 15.95 ريال سعودي فقط. يتمتيز هذا النوع من الأجبان بمذاقه المميز وخلوه من المواد الحافظة.

يوجد لبنة تشيز لاند كاملة الدسم سعر العلبة وزن 2 كيلو 23.95 ريال سعودي، بينما سعر العبوتين 65.75 ريال فقط.



يوجد طرشي مخلل متنوع سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي فقط.

اشتري ضمن تخفيضات العثيم كيلو من زيتون جولدن بليت كلامات مخلي مخلل بسعر 17.95 ريال. Alothaim Offers استفيدي الآن من أقوى العروض التي يقدمها عبد الله العثيم في جميع الفروع على الخضر المعلبة والدواجن المفرزة بأقل الأسعار.





اشتري كيس من عجينة السنبلة سبرنج رول 160 جرام سعر الحبة 3.95 ريال بدلاً من 5.5 ريال.

احصلي على عجينة بيف بستري السنبة لصناعة أجود أنواع المعجنات وزن الكيس 400 جرام. مقابل 6.95 ريال للحبة بدلاً من 9 ريالات.

متوفر عسل الشفاء الطبيعي وزن الحبة 750 جرام. مقابل 34.95 ريال بدلاً من 56.95 ريال سعودي بتوفير قدره 22 ريال.

اشتري خضار مشكل فاصوليا السنبلة وزن 400 جرام مقابل 4.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

دجاج بروستد كلاسيك شرائح وزن 750 جرام بسعر 24.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم مول هذا الأسبوع على سلع البقالة أقل سعر وأعلى جودة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض العثيم مول هذا الأسبوع على سلع البقالة أقل سعر وأعلى جودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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