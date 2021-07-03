نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع في المقال التالي

مكتبة جرير من المتاجر التي لها شعبية كبيرة جداً منذ وقت إنشاءه، نظراً لأن المكتبة تقوم ببيع الكثير من المنتجات على رأسها هواتف المحمول سامسونج وآبل وشاومي وريلمي ونوكيا وغير ذلك من أنواع الهواتف، وإليكم في السطور القادمة أفضل العروض المقدمة من مكتبة جرير لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض جرير على الجوال خصومات جرير وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا، بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 3239 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5149 ريال سعودي.

تخفيضات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 21 ألترا بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 4699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5399 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 ألترا بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي فانتوم إلى 4699 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5399 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير عروض جرير اليوم بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة حجم “512 جيجابايت” إلى 3689 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5499 ريال سعودي.

خصومات جرير وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 والذي يتميز بحجم ذاكرة عشوائية مؤقتة “256 جيجابايت” باللون البرونزي إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 7999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي اس 20 ألترا بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود كوزميك وصل سعرها إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5039 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 20 ألترا بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأبيض إلى 3299 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض 5039 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.