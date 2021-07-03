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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5 أيام خصم يصل ل 60% تسوق الآن في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، إذا كنت عزيزي القارئ تبحث عن مكان جيد لبيع أفضل أنواع الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية بأسعار خاصة، فعليك الذهاب إلى متجر إكسترا، لأنه من الأماكن المفضلة التي يمكنك الذهاب إليها كل شيء، وهنا في الأسطر القليلة التالية أفضل عروض أسواق اكسترا في المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا السعودية
ستأتي خصومات اكسترا لأجهزة الكمبيوتر المحمول هذا الصيف، إلى جانب خصومات هائلة على كل ما تحتاجه على الهواتف المحمولة والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية، سوف تستمر الخصومات حتى أوائل يوليو 2021، الخصومات الإضافية لا تقتصر على عروض مهرجان الصيف، علاوة على ذلك هناك عروض أسبوعية إضافية، يمكنك العثور على خصومات حصرية بأسعار لا مثيل لها فقط في إكسترا السعودية.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
تنزيلات اكسترا على أجهزة اللاب توب:
- عروض اكسترا اليوم Lenovo Yoga S940، 14 inch، Core i7، 16GB RAM، 1TB SSD، Silver، 28.57٪ off، بسعر 6099 ريال سعودي بدل 8539 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا Lenovo Yoga، Core i7 Processor، 14 inch، 16GB RAM، Metallic Grey، خصم 28.29٪ بسعر 5499 ريال بدلاً من 7669 ريال.
- تنزيلات اكسترا Huawei MateBook X، Core i5، 13.9 inch، 16GB RAM، 512GB SSD، Silver، خصم 25٪ بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي.
خصومات اكسترا اليوم
- Lenovo Yoga S700 Slim 7، Core i5، 14 inch، 512 GB، 8 GB RAM، Purple، خصم 21.28٪ بسعر 3069 ريال سعودي بدلاً من 3899 ريال سعودي.
- لينوفو يوجا سي ٦٤٠ ، ١٣.٣ بوصة ، كور آي ٥ ، ٨ جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت SSD ، رمادي ، بسعر 3149 ريال سعودي بدلاً من 3،799 ريال سعودي.
- Acer Aspire 5، Core i3، 14 inch، 4GB RAM، 128GB SSD، Silver، خصم 14.29٪ بسعر 1799 ريال سعودي بدلاً من 2099 ريال سعودي.
- Huawei Mate Book D 16، Ryzen 5، 16.1 inch، 16 GB، 512 GB، Gray، خصم 14٪ بسعر 3599 ريال سعودي بدلاً من 4199 ريال سعودي.
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