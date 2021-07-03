نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات في المقال التالي

عروض العثيم السعودية، متجر العثيم هدفه الوحيد هو تقديم عروضاً من خلالها يتمكن مواطني المملكة العربية السعودية من شراء كل ما يرغبون به والتي منها المنتجات الغذائية الطازجة كاللحوم والدواجن والأسماك والحلويات بمختلف أنواعها وكل هذا بسعر مناسب لفئات المجتمع السعودي، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض متجر العثيم في السعودية. عروض العثيم السعودية أقوى خصومات العثيم 2021م: تخفيضات العثيم بلغ سعر 1 كيلو من جبن رومي فيكتو مصري إلى 28.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم بلغ سعر لبنة بستار طازجة إلى 19.95 ريال سعودي

خصومات العثيم زيتون أكورسا الأسود وصل سعره إلى 21.80 ريال سعودي.

بلغ سعر جبن إسطنبولي صفراء إلى 12.95 ريال سعودي.

سعر حلاوة حلواني سادت وصل إلى 10.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على شبيهة جبن الزهار دبل كريم وصل سعره إلى 21.80 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم بلغ سعر زيت شمس إلى 22.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 34.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم صدور دجاج طرية وصل سعرها إلى 19.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 30 ريال سعودي.

سعر أرز الوليمة وصل إلى 56.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 80.95 ريال سعودي.

جبن المراعي كريم وصل سعره إلى 15 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 30 ريال سعودي.

بلغ سعر شاي ليبتون أكياس إلى 15.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 29.25 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.