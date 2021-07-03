تراند الفن: تعرف على سبب تأجيل توقيع كريم فؤاد للأهلي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - كشف مصدر خاص، أسباب تأجيل توقيع كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم المعار إلى إنبي، للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان من المقرر أن يوقع كريم فؤاد عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال نهاية الأسبوع الماضي، قبل لقاء الفريق الأحمر أمام بيراميدز إلا أنه تم تأجيلها.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن مسؤولي النجوم طلبوا وضع بندين إضافيين في العقد المقرر توقيعه، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الماضي.

وتابع المصدر: “البندين الأول أن يتم تسديد قيمة الصفقة نقدي وهو ما رفضه الأهلي والثاني هو تحمل النادي الأحمر قيمة الضرائب في نسبة الـ15%، من إعادة بيع اللاعب مستقبلا وهو ما تم الموافقة عليه الأمر الذي جعل العقود في حاجة لتعديل وهو ما أجل التوقيع يوم الأربعاء”.

واستكمل: “الخميس كان الأهلي مرتبط بخوض مواجهة بيراميدز في الدوري، كما أن يومي الجمعة والسبت ارتبط شادي الطويلة نائب رئيس نادي النجوم والمشرف العام على الفريق، بالسفر وهو ما يعرقل توقيع العقود الخاصة بالصفقة”.

وأردف: “أما يوم الأحد المقبل فيرتبط الأهلي بخوض مواجهة في الدوري، كما أن كريم فؤاد أيضاً سيخوض لقاء في ذات المسابقة رفقة إنبي وهو ما جعل جلسة توقيع اللاعب تتأجل”.

واستكمل: “هناك مناقشات داخل الأهلي أن يتم التوقيع في الأيام المقبلة قبل دخول كريم فؤاد لمعسكر المنتخب الأولمبي أو التأجيل حتى عودته من الأولمبياد”.

وقد استطاع الأهلي الوصول إلى اتفاق نهائي رفقة النجوم على شراء خدمات كريم فؤاد خلال الميركاتو الصيفي مقابل 15 مليون جنيه.

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