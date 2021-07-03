تراند الفن: عودة أيمن أشرف وغياب بدر بانون.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لخوض مواجهة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، كهربا.

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