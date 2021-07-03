تراند الفن: تلفظ بكلمات تتنافى مع الإسلام.. القبض على مواطن التقط صوراً لمجموعة نساء بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - أدمن ‏29 دقيقة مضت تواصل 14 زيارة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية في أحد المواقع بالرياض، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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