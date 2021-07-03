تراند الفن: العراق: 7 قتلى و11 مصابا في هجمات على شبكات الكهرباء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - أعلنت الحكومة العراقية، استهداف 61 خطا رئيسيا لنقل الكهرباء في الهجمات الإرهابية على شبكة الطاقة.

وقالت الحكومة العراقية، إن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في استهداف لقطاع الطاقة مؤخرا.

وتشهد العراق أزمة في قطاع الكهرباء منذ أيام، حيث شهدت انقطاعا كاملا في الأراضي العراقية قبل أن تنجح الحكومة في إعادة تشغيلها لاحقا.

ولفتت الحكومة إلى تعرض شبكة الكهرباء إلى هجمات إرهابية وتخريبية، وناشدت وزارة الكهرباء، الجهات الأمنية والشيوخ والقبائل للتعاون معها والإبلاغ عن أية تحركات مريبة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أحبطت، الاثنين الماضي، محاولة تفجير أبراج لنقل الكهرباء في محافظة ديالى.

وقال وزارة الداخلية العراقية، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، نجحت في إبطال محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء.، موضحة أن محاولة التفجير جاءت من قبل عصابات “داعش” الإرهابية.

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