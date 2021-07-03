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فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - صحيفة المرصد: تصدرت السكرتيرة الصحفية، جين بساكي، قائمة أصحاب الرواتب الأعلى في البيت الأبيض تحت إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وجاءت جين بساكي، في صدارة القائمة التي تضم 22 موظفًا، في إدارة الرئيس جو بايدن، ويتقاضون أكثر من 180 ألف دولار سنويًا، حسبما أعلنت صحيفة “ديلي ميل”.
وأصدر البيت الأبيض، تقرير موظفيه السنوي إلى الكونغرس، وكشف عن رواتب 567 موظفًا، وبحسب مجلة Forbes فإن التكاليف المتوقعة لمدة 4 سنوات لجداول رواتب موظفي بايدن في البيت الأبيض قد تتجاوز 200 مليون دولار.
وأنفقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب 164.3 مليون دولار خلال فترة ولايته، بينما أنفقت إدارة أوباما 188.5 مليون دولار في ولايته الأولى.
والجدير بالذكر أن، السكرتيرة الصحفية جين بساكي، تتقاضي 180 ألف دولار سنويًا، وتتصدر قائمة أصحاب الرواتب الأعلى بالبيت الأبيض لأول مرة في التاريخ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن أصحاب الرواتب الأعلى في البيت الأبيض.. وسيدة تتصدر القائمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.