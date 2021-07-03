تراند الفن: بعد انتشاره في أمريكا.. ما هو فيروس RSV؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - قالت صحيفة wall street journal إنه على الرغم من استمرار تفشي جائحة كورونا في الولايات المتحدة، وما زالت في منطقة الخطر، ظهر فيروس تنفسي آخر في البلاد يدعى RSV.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تسجيل أعداد كبيرة جراء الإصابة بفيروس RSV التي تكون أكثر شيوعًا في موسمي الشتاء والخريف، وذلك وفق بيانات وزارة الصحة الأمريكية وأطباء الأطفال.

وذكرت السلطات الصحية أن حالات العدوى بفيروس كورونا والإنفلونزا تراجعت في الموسم الماضي نوعًا ما، وربما يعود ذلك للالتزام بالقواعد الاحترازية وارتداء الكمامات.

وبيّنت تشولي أولوا، أخصائية أمراض الأطفال المعدية بجامعة كاليفورنيا: “ما كنا نفعله لحماية أنفسنا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كان فعالًا في منعِنا من الإصابة بالإنفلونزا وفيروس RSV”.

وأضافت: “من المحتمل أن نشهد ارتفاعًا طفيفًا في بعض الحالات التي نراها خارج الجائحة”.

ما هو فيروس RSV؟

فيروس يُسبب تلوث مجرى التنفس العلوي والرئتين، كما أنه منتشر بشكل كبير ويُصيب بعض الأطفال قبل أن يمضوا عامين، أما البالغون والأطفال الأكبر قليلًا فتكون الإصابة عبارة عن نزلة برد خفيفة، ولا تكون هناك حاجة لعلاج.

وقد يكون الفيروس التنفسي خطيرًا في معظم الحالات التي تتمثل في أطفال الولادة المبكرة أو البالغين المصابين بأمراض في الجهاز التنفسي والقلب والرضع المصابين بأمراض خلقية.

أعراض الإصابة بـRSV

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