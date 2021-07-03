فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - صحيفة المرصد: كشف صالح شيبان مندوب توصيل، عن راتبه الشهري في وظيفة مندوب توصيل، والصعوبات التي تواجهه أثناء التعامل مع العملاء.
وقال شيبان خلال حواره ببرنامج”120″ المذاع على قناة “الإخبارية”:” عملت في وظيفة توصيل الطلبات منذ 3 أعوام، واشتغلت بأكثر من شركة”.
وأضاف:” كانت مهنة توصيل الطلبات في البداية أساسية حتى التحاقي بكلية العلوم والطيران الأسترالية وبعد ذلك صار دواما جزئيا”.
وأوضح أن يوجد اختلافا ملحوظا في الراتب والدعم بعد توطين مهنة مناديب التوصيل، مشيرا:”الطلبية الواحدة من 12 ريال إلى 15ريال”.
وأشار إلى أن الراتب الشهري الذي يتقاضاه مندوب التوصيل ما بين 6آلاف ريال إلى 12 ألف ريال، مضيفا:”إذا كان الشخص متفرغًا أو عاطلاً يقدر إنه يجني 12 ألف في الشهر”.
وحول الصعوبات التي تواجه مناديب التوصيل، ذكر شيبان:”عدم تقديم العملاء لوضع المندوب وسبب تأخيره، قد تجد العميل متشددا في بعض الأمور، وبعض المناديب يخرب على الأشخاص الآخرين بأسلوبه الذي يعكس شخصيته”.
وتابع:”تلقيت دعما من نفس الشركة التي أعمل بها بأنهم يوظفوني عندهم كوظيفة رئيسية، ولكن رفضتها لأني كنت أود أدرس”، فيما تحدث عن المواقف اليومية التي تحصل معه، قائلا:”أحيانا الحوادث وحرارة الشمس”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: مندوب توصيل يكشف مفاجأة عن راتبه الشهري الذي يتقاضاه من وظيفته.. والصعوبات التي تواجهه مع العملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.