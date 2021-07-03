تراند الفن: رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يعلن غياب سبينازولا لمدة 6 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التشخيص النهائي لإصابة ليوناردو سبينازولا، لاعب المنتخب الآزوري، والذي تعرض لها خلال مباراة بلجيكا أمس، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وأكد الطاقم الطبي للمنتخب الإيطالي في بيان رسمي منذ قليل، أنه بعد اختبارات اليوم تأكد أن ليوناردو سبينازولا كسر في وتر العرقوب. لن يكون قادرًا على اللعب لمدة 5 أو 6 أشهر قادمة.

وقال سبينازولا في تصريحات للموقع الرسمي عقب إصابته: “أنا متأكد من أنني سأعود قريبًا، المستحيل لا شيء مع هذه الروح الجماعية”.

ونجح منتخب إيطاليا في التأهل إلى دور النصف نهائي من كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف وحيد.

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