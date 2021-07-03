تراند الفن: منتخب الدنمارك يستعيد رقمًا غائبًا منذ 1986

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 08:12 مساءً - استعاد منتخب الدنمارك لكرة القدم، رقمًا غائبًا في البطولات الأوروبية الكبرى بعد هدف اليوم في مباراته أمام منتخب التشيك ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسجل منتخب الدنمارك 10 أهداف في هذه النسخة من بطولة يورو، وهو أفضل رصيد أهداف له في بطولة كبرى بالتساوي مع الأهداف في مونديال 1986.

وتقدم منتخب الدنمارك بهدف مبكر على نظيره التشيك في المباراة المقامة بينهما الآن، والذي سجله توماس ديلايني في الدقيقة 5.

ويدخل منتخب الدنمارك المباراة بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: شمايكل

الدفاع: كاير – كريستنسين – فيسترجارد -مايلي

الوسط: ستريجر – هويبيرج – ديلاني

الهجوم: دولبيرج -دامسجارد -برايثوايت.

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