نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسم العلمي لأنثى الحمار ومعلومات هامة أخرى يجب أن تعرفها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاسم العلمي لأنثى الحمار، هو ما سنتحدث عنه في موضوعنا هذا، وذلك لأن كل حيوان له اسم علمي محدد خلقه الله به، ونجد في أحيان كثيرة أن اسم أنثى حيوان يختلف اختلافاً جذريا عن اسم ذكره، ولكي يتضح هذا فلابد من ضرب الأمثلة، حيث نجد أن أنثى الحصان لها اسم علمي وهو “مهرة“، وكذلك الغزال نجد أن اسم أنثاه العلمي “ظبية“، وهكذا إلى آخره من الأسماء العلمية للحيوانات، ومن هنا سنتناول في مقالنا بالتفصيل الحديث عن الاسم العلمي لأنثى الحمار وأهم المعلومات الأخرى عنها وعن الحمار.

الاسم العلمي لأنثى الحمار

اسم أنثى الحمار العلمي هو الآتان، لكن نجد أن اسم صغير الحمار العلمي “الجحش“، كما أن الحمار ينتمي إلى مجموعة الحمير الوحشية والخيول. لكن تختلف الحمير عن الخيول والحمير الوحشية في الأذن الطويلة، والوزن الثقيل. والحمير من الثدييات وهي موجودة في جميع أنحاء العالم.

رحلة الحمار الحياتية

عندما يبلغ الحمار من العمر عامين تتم عملية التزاوج بالآتان، ثم يحدث الحمل لمدة 12حوالي شهر. ثم يتم الاعتناء بصغير الحمار “الجحش” حتى يبلغ عمره عامين. وتنجب الآتان كل أربعة أعوام وذلك خلافاً لطبيعة أغلب الحيوانات التي تنجب كل عام تقريبا.

وعمر الحمار في الحياة البرية يكون من 25 إلى 30 عاماً، لكن نادراً ما يلد الآتان توائم. والحمار كائن اجتماعي. وفي الأيام شديدة الحرارة لابد للحمير أن تستريح، حيث ينشطون في الصباح الباكر ومع حلول المساء.

فوائد الحمار

عادة ما تستخدم الحمير الداجنة لحرث الأراضي الزراعية، وأحيانا يتم تدريب الحمار على حماية غيره من الحيوانات الأليفة من الحيوانات المفترسة. وترفس الحمير أي كائن تشعر عن طريقه بتهديد.

أين يعيش الحمار؟ وما هو حجمه؟

تعيش الحمير البرية في شمال أفريقيا، حيث حشائش السافانا، وكذلك في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. لكن الحمير الأليفة والمستأنسة توجد في العالم كله. والحمير جنسيات مختلفة أيضا، فنجد أن الحمار الحبشي يعيش في أثيوبيا، بينما الحمار البري التبتي يعيش في الصين وباكستان وبوتان والهند.

حجم الحمار

تنقسم الحمير بحسب الحجم إلى حمير برية ووحشية ومستأنسة. فأما الحمار المستأنس فيختلف حجمه بحسب تربيته وتغذيته. ويعيش منها في جميع أنحاء العالم حوالي ثمانية أنواع. ويبلغ طولها من “92 سم إلى 123 سم”، ( الطول هنا يكون من بداية الحافر إلى الكتف). ويزن الحمار المستأنس من 180 إلى 225 كيلو. ويصل طول الحمير البرية إلى 25 سم، بينما يزن حوالي 250 كجم.